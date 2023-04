Viessmann se marie avec Carrier pour son activité de pompes à chaleur

L'annonce secoue le monde du chauffage, mais aussi l'économie allemande. Le groupe familial Viessmann a en effet confirmé les annonces de ces derniers jours : il cède, pour 12 Md €, son activité de pompes à chaleur à l'américain Carrier. Le périmètre cédé par Viessmann représente, selon les données publiées par la chaîne ZDF, 4 Md€ de chiffre d'affaires annuel et 700 M€ de bénéfices. Les deux groupes renforcent leurs liens, Maximilian Viessmann rejoignant le conseil d'administration de Carrier, et le Groupe Viessmann entrant au capital du groupe américain (à hauteur de 20 % du prix de cession de son activité pompes à chaleur), devenant l'un de ses principaux actionnaires. La nouvelle entité Viessmann Climate Solutions sera pilotée par Thomas Heim. Son siège restera à Allendorf, en Allemagne, berceau familial de l'aventure Viessmann. Ensemble, Carrier et Viessmann Climate Solutions pèseront 17 Md€ de chiffre d'affaires.

Baisses des prix



"La participation de Carrier Global dans Viessmann conduira à une baisse des prix des pompes à chaleur Viessmann, a expliqué lors d'une conférence de presse le vice-chancelier fédéral et ministre allemand de l'Economie Robert Habeck (Les Verts). Le sens de cette opération est d'augmenter le niveau de production". De son côté, Maximilian Viessmann a estimé, lors d'une prise de parole en vidéo, que le groupe n'était pas en mesure d'assurer seul son développement sur ce marché. Plusieurs analystes font état d'une pression accrue des acteurs asiatiques sur ce marché en plein développement, qui rendent les produits Viessmann trop peu compétitifs.

Un signal pour l'ensemble des acteurs européens du marché, mais aussi pour l'économie allemande dans son ensemble. Les deux principaux partis d'opposition à la coalisation SPD-Verts-CDU au pouvoir, le FPD (libéral) et Die Linke (gauche), se sont alarmés de cette cession. Die Linke redoute que le secteur énergétique allemand fasse l'objet de spéculations financières répétées, tandis que le FDP s'alarme de la pression qui pèse sur le tissu industriel allemand dans le secteur énergétique.