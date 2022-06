Viessmann lance sa batterie de stockage d’électricité sur le marché français

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Viessmann Supprimer Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Energie Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’usine Viessmann de Fauquelmont, qui fête ses 50 ans, produit désormais la nouvelle batterie de stockage Vitocharge VX3.

Troisième site de production en importance de Viessmann, l’usine de Faulquemont en Moselle a fêté en mai ses cinquante ans d’activité. D’une surface totale couverte de 85 000 m2, ce site réalisant 126 millions d’euros de chiffre d’affaires (+ 25 % par rapport à 2020, dont 92 % à l’export) regroupe le centre de compétence industriel du groupe en matière de ballons d’eau chaude sanitaire et de systèmes solaires. Aux réservoirs et capteurs solaires thermiques s’ajoutent les chauffe-eau thermodynamiques (13 000 unités fabriquées chaque année, avec un doublement attendu d’ici 1 an) et désormais les batteries domestiques de stockage d’électricité Vitocharge VX3 (production actuelle de 50 unités par jour).

Trois modèles de 4, 8 et 12 kWh

Cette batterie domestique est conçue et réalisée par Viessmann, à l’exception des cellules en lithium-phosphate de fer (240 cellules par batterie, garantie 10 ans à 80 % de charge par la marque allemande). Celle-ci permet de stocker temporairement le surplus d’électricité produite par une installation solaire photovoltaïque, puis de l’utiliser ultérieurement de manière à optimiser l’autoconsommation. Vitocharge VX3 combine un onduleur hybride pour le photovoltaïque et le stockage et un module de batterie dans le même appareil compact (largeur 600 x hauteur 500 x profondeur 250 mm). Dans la version modulable monophasée lancée sur le marché français (une version triphasée de 5, 10 ou 15 kWh sera proposée dès 2023), jusqu’à trois batteries d’une capacité de stockage de 4 kWh chacune (soit 12 kWh au total) peuvent être installées. Cette batterie domestique peut être utilisée en mode hybride comme onduleur et système de stockage (nouvelle installation photovoltaïque), comme système de stockage (installation photovoltaïque existante déjà équipée d’un onduleur) ou comme simple onduleur (sans stockage d’électricité mais avec la possibilité d’un ajout ultérieur de batteries de stockage). Prix annoncé : 12 000 euros TTC pour la batterie de 12 kWh.