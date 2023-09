Vient de (re)paraître : «Initiation à l’architecture, à l’urbanisme et à la construction»

Cette «introduction complète, claire et synthétique aux enjeux de l’architecture et de l’habitat» - vaste programme - est signé de Florent Herouard, docteur en urbanisme et aménagement de l’espace, diplômé de l’Institut d’urbanisme de Paris, enseignant en urbanisme à l’université de Caen.

Ce manuel illustré se veut pratique et didactique. Il traite des aspects techniques, artistiques, sociologiques et juridiques du sujet. Il aborde notamment la question des écritures architecturales, avec des descriptions simples pour reconnaître l’époque de construction des édifices et se familiariser avec le vocabulaire des formes architecturales ; la morphologie et l’aménagement des bâtiments ; les - nombreuses - règles et autorisations d’urbanisme qui encadrent les projets ; les moyens de protection et de préservation du patrimoine architectural ; les éléments techniques de la construction ainsi que l’ensemble des diagnostics immobiliers obligatoires ; l’isolation et les équipements du logement ; le concept de développement durable à l’échelle du logement et des quartiers.

Cette troisième édition intègre notamment les dispositions de la loi Climat et résilience du 22 août 2021 et du dispositif Zéro artificialisation nette (ZAN) prévu par le Plan Biodiversité, ainsi que les exigences de la RE 2020.

«Initiation à l’architecture, à l’urbanisme et à la construction», par Florent Herouard, 17 x 24 cm, 272 pages, 45 € - EAN : 9782281146837 - Editions Le Moniteur

