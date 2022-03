Vient de paraître : «Réparons la ville!»

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Culture Supprimer Urbanisme Supprimer France Supprimer Christine Leconte Supprimer Conseil national de l'Ordre des architectes (Cnoa) Supprimer Valider Valider

La fabrique de la ville suppose une vision sur le long terme, à la hauteur des enjeux du siècle. Un plaidoyer à deux voix signé de Christine Leconte et Sylvain Grisot…

«On ne réfléchit plus à l’aménagement du territoire depuis plusieurs décennies» déplore Christine Leconte, architecte et présidente du Conseil national de l’Ordre, en introduction du dialogue avec Sylvain Grisot, urbaniste, que donne à entendre le petit ouvrage à l’attention des décideurs et des citoyens qu’ils viennent de publier sur la manière de fabriquer la ville de demain.

Un fait est patent : les villes sont absentes du débat politique. Elles sont pourtant le creuset où se fondent les relations humaines. Une nouvelle vision doit présider à leur construction, culturelle et sensible, pour répondre à nos besoins, à nos attentes. Les enjeux sont énormes, que vient encore bouleverser le dérèglement climatique. Pourtant, l’étalement urbain continue, l’artificialisation des sols progresse, les constructions neuves prolifèrent…

Il y a urgence à adapter la ville qui nous entoure, et au-delà nos territoires dans leur ensemble, aux chocs qui commencent. Et puisque l’essentiel de la ville de 2050 est déjà là, sous nos yeux, il est temps d’en assumer l’héritage, sous réserve d’inventaire, et d’engager sa transformation.

En la réparant, en l’adaptant à nos désirs. En bâtissant une ville qui donne tout simplement envie d’y vivre… «Nous avons besoin de conviction, d’énergie et de ténacité, mais surtout de créativité sous toutes ses formes pour emprunter ce chemin. Apprenons à réparer ce que nous avons.»

«Réparons la ville! Propositions pour nos villes et nos territoires», par Christine Leconte et Sylvain Grisot, 14x21 cm, 96 p. 10 euros. Editions Apogée.