Vient de paraître : «Ré:habiter», par Olivier Darmon

«Réutiliser, transformer, expérimenter» : le déjà-là devient une ressource de plus en plus précieuse pour les architectes…

La transition énergétique exhorte les concepteurs à ne plus démolir pour reconstruire. L’ouvrage «Ré:habiter» examine différentes manières d’intervenir autrement sur des bâtiments dégradés, désaffectés, voire promis à la démolition : habitat ou équipement, hangar, grange, garage, blockhaus, etc.

La vingtaine de projets présentée ici fait le choix de mises en œuvre simples, limitant la consommation de matériaux et d’équipements, esquissant ainsi une approche à la fois sensible et pragmatique de l’éco-conception - moins technicienne, plus inventive et plus économique - profitable à l’architecture.

La posture adoptée relève davantage de l’appropriation, de la valorisation, de la réutilisation que de la réhabilitation ou de la rénovation. Les caractéristiques du bâtiment existant sont considérées comme une ressource plutôt qu’un écueil : des éléments à exploiter, une richesse potentielle…

«Ré:habiter», par Olivier Darmon, 22 x 24 cm, 176 p., 32 euros. Editions Alternatives.