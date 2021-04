Vient de paraître : «Paris Nord»

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Culture Supprimer Livre Supprimer France Supprimer Valider Valider

La première monographie du photographe Myr Muratet propose, en un florilège de 153 clichés, un regard sensible sur les populations qui vivent à la marge, et les fragiles réalisations que la précarité les pousse à inventer…

Né à Paris, le photographe Myr Muratet travaille dans la ville et à ses franges. En observateur méticuleux, ses reportages s’installent dans la durée, plusieurs années parfois… Pour sa série «Paris Nord», il avait photographié des usagers de la gare du Nord et les mille-et-un dispositifs sadiques anti-SDF mis en place pour les dissuader de s’y installer. Plus récemment, «Wasteland», «CityWalk», «La flore des friches» et «Calais» documentent l’occupation des friches urbaines de Seine-Saint-Denis et au-delà.

Cette première monographie - «Paris Nord» - propose un regard sensible sur les formes fragiles, précaires et inventives développées par les populations qui vivent à la marge. Cent cinquante-trois clichés issues des séries majeures du photographe où se découvrent les interstices de la ville, où l’intime, le sauvage et l’oublié cohabitent avec le domestique et le quotidien.

Un texte de Manuel Joseph, édité sous la forme d’un cahier jeté, s’insère dans le livre sans pour autant s’y attacher.

Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition «Zone de confort» au Signe, Centre national du graphisme à Chaumont (Haute-Marne), avec le soutien du Signe et du Centre national des arts plastiques.

«Paris Nord», par Myr Muratet. Conception graphique : Mathias Schweizer. Textes : Manuel Joseph, 24x31 cm, 240 pages, 153 images en couleurs, 25 euros - ISBN 978-2-9567815-7-8 – Building Books.