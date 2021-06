Vient de paraître : «La ville machine» de Jacques Ferrier

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Culture Supprimer Monde Supprimer Jacques Ferrier Supprimer Livre Supprimer Valider Valider

Omniprésente dans nos vies et en ville, dans ses infrastructures et ses constructions, la technique, devenue hégémonique, peut-elle être réorientée en faveur d’un cadre de vie plus désirable au service de ses utilisateurs?

Tout est dit dans le sous-titre de cet essai : «Se libérer de l’emprise technologique»… Bigre! L’addiction rôde, la cure de désintoxication est au bout du chemin. De fait : ascenseur qui parle, climatisation incontrôlable dans des hôtels aux fenêtres hermétiquement closes, déploiement généralisé de la 5G au service de l’internet des objets et de la smart city comme autant de promesses de bonheurs à venir… La technique n’est-elle pas devenue par trop envahissante, et pour quels bénéfices? «La créature a échappé à son créateur, la servante est devenue maîtresse de nos vies» observe Jacques Ferrier, architecte et urbaniste, mais aussi centralien, peu suspect de technophobie ou de passéisme, ni Amish, ni zélateur de la lampe à huile…

[...]