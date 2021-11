Vient de paraître : «La création architecturale»

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Culture Supprimer France Supprimer Valider Valider

Comprendre le processus de conception du projet architectural… Vaste sujet et noble ambition au programme de cet ouvrage des éditions Le Moniteur…

L’architecture reflète l’époque. Elle incarne tout à la fois l’esprit d’une société - un Zeitgeist - et répond aux aspirations individuelles de ses habitants. Mais comment mieux comprendre cette discipline largement méconnue qui fonde notre cadre de vie? Comment la «boîte noire» du processus de création parvient-il à transcender tant d’enjeux, de contrainte et de contradictions et à les matérialiser dans la pierre?

L’ouvrage de Jean-Pierre Durand, architecte libéral et enseignant en théorie et pratique de la conception architecturale à l’école d’architecture de Grenoble jusqu’en 2009, propose les clefs pour appréhender le processus d’élaboration du projet d’architecture. En s’appuyant sur les dimensions qui fondent la discipline (lieu d’implantation, morphologie et matériaux, construction, structure et usages), l’auteur explicite les concepts à l’œuvre dans la démarche de projet (unité et complexité, composition et hiérarchie, mesure et échelle, lumière et parcours).

Plutôt qu’une approche historique, il propose une investigation des ressorts de la création, au cœur même de la pratique professionnelle. Ce processus est abordé de manière concrète à travers les différentes dimensions de l’architecture. Un propos illustré par de nombreux croquis de l’auteur.

Un ouvrage [feuilleter ici les 20 premières pages] destiné aux étudiants aussi bien qu’aux praticiens et autres esprits curieux, amateurs d’architecture...



«La création architecturale», par Jean-Pierre Durand, 328 pages, 21 x 27 cm, 34 euros. Editions Le Moniteur.