Vient de paraître : «La condition internationale des architectes»

Une enquête sociologique sur l'internationalisation des pratiques professionnelles…

Depuis la naissance de la discipline, les «starchitectes» ont su, au travers de leurs réalisations, jouer à saute-frontières pour faire connaître au monde entier leur talent… Depuis la fin du XXe siècle, la globalisation des échanges, dopée au numérique, a créé un contexte favorable à l'ouverture des marchés de production du cadre bâti à des bataillons d’étudiants friands de découvertes, de mobilité, d’expérience à l’international au travers de stages et de contrats, en Europe et dans le monde entier. Comment s’en saisissent-ils?

Cette étude sociologique - conduite entre 2013 et 2017 - propose plusieurs grilles de lecture : un contexte socio-économique et politique qui dynamise la circulation des compétences, une pluralité de pratiques professionnelles qui élargit la population susceptible de «faire carrière» à l'étranger, des aspirations personnelles à exercer hors de son pays d'origine, etc.

Des portraits, expériences, situations de travail, rendent compte des réalités vécues par les architectes dans cette internationalisation d’un modèle professionnel. Occasion de découvrir ceux que l’autrice segmente en : alter-architectes, humanitaires, institutionnels, entrepreneurs, icônes ; mais aussi en initiés, bivalents, stratégiques ou universalistes…

L’autrice, Laura Brown, est architecte, docteure en sociologie et enseignante-chercheuse.

«La condition internationale des architectes», par Laura Brown. Préface de Guy Tapie. 224 pages, 22 euros. Editions des Presses Universitaires de Rennes (PUR).