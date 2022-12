Vient de paraître : «Jean Nouvel by Jean Nouvel – 1981-2002»

Monographie géante d’un géant de l’architecture, ce beau livre est une édition augmentée d’un ouvrage de Jean Nouvel et du critique Philip Jodidio initialement publié en 2008. Cette somme, dans laquelle ont été ajoutés les réalisations et les projets menés dans l'intervalle, est publiée par les éditions Taschen. Le 16 décembre une rencontre publique avec l’architecte et l’auteur se tiendra à Paris.