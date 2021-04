Vient de paraître : «Habiter autrement. Quand l’architecture libère la maison»

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Culture Supprimer Livre Supprimer Monde Supprimer Valider Valider

Explorer, par l’exemple, d'autres modes de vies, d'autres façons d'habiter, plus ouvertes, plus libres, plus permissives… C’est ce que nous propose Maryse Quinton, architecte de formation, autrice de plusieurs ouvrages et journaliste…

Si «Moulinex libère la femme», il n’y a pas de raison pour que l’architecture ne libère pas la maison. Etait-elle seulement prisonnière? Oui, semble nous dire Maryse Quinton, autrice de l’ouvrage préfacé par l’architecte portugais André Tavares, qui nous présente en 23 maisons du monde entier d’autres manières d’habiter. Des lieux de vie qui ont choisi de sortir des organisations spatiales et des morphologies traditionnelles pour aborder une certaine indétermination.

Accueillir la vie sans la contraindre, innover pour s’affranchir du formatage; l’expérimentation est là qui propose des espaces non attribués, des usages mixtes, ouverts à l'imagination. Il n’est pas aisé de briser les modèles, de fendre l’armure ni de faire voler en éclats le carcan des conventions ossifiées de toute éternité… En un mot, de faire bouger les lignes…

D'une banale petite maison jusqu'à une villa bling-bling, tous les cas de figure se prêtent à l’exercice pourvu qu'il y ait, à l'origine, la volonté de sortir des schémas de pensée préétablis. L’ouvrage présente ainsi un florilège de réalisations et nous raconte leur genèse : la rencontre initiale entre un commanditaire désireux de nouveauté et un architecte ouvert à l’expérimentation. Et le résultat est là, qui interroge parfois, mais séduit le plus souvent. Sans oublier les entretiens avec les architectes de BAST ainsi qu’avec Fujimoto Sou.

Alors, «pourquoi des poètes en ces temps de détresse?» s’interrogeait le philosophe Martin Heidegger, ce même Heidegger que Maryse Quinton met en exergue de son introduction. Pourquoi des architectes, serait-on tenté de lui répondre en écho… La réponse tient en 240 pages, aux Editions de La Martinière.



"Habiter autrement. Quand l’architecture libère la maison" - Maryse Quinton, 19 x 25 cm, 240 pages, 27 euros. Editions de La Martinière.