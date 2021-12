Vient de paraître : «Georges Malo»

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Culture Supprimer Livre Supprimer France Supprimer Valider Valider

Sous-titrée : «du promoteur Art nouveau à l’architecte des premières salles de cinéma», une monographie sur un professionnel méconnu...

A la fin du XIXe siècle, la France est en pleine effervescence. Sa population croît dans les grandes villes, son économie est florissante. Le progrès social et technique de la «Belle époque» voit émerger en particulier l’invention du cinéma en 1895. La période accouche d’un style propre, l’Art nouveau.

Né à Paris, l’architecte Georges Malo (1866-1924) s’installe à Vincennes (Val-de-Marne) lors de la dernière décennie du XIXe siècle. Il y réalise nombre de villas et d’immeubles, dans le registre architectural et décoratif du moment. Il devient promoteur en 1902.

Proche de Charles Pathé, il préside à partir de 1907 à la construction et à l’entretien de nombreux édifices - studios et sites industriels - de Pathé Frères, tant à Vincennes, qu’à Joinville-le-Pont ou à Belleville. Il est le précurseur dans l’invention d’un nouveau lieu de loisirs : la salle de cinéma… Il terminera ses jours dans son haras, près de Deauville, après une carrière prolifique d’architecte et de promoteur.

Une monographie signée d'Olivier Barancy, architecte, qui a notamment traduit et édité "L'âge de l'ersatz et autres textes contre la civilisation moderne" de William Morris, également auteur de "Misère de l'espace moderne. La production de Le Corbusier et ses conséquences".

«Georges Malo. Du promoteur Art nouveau à l’architecte des premières salles de cinéma», par Olivier Barancy, 21,5 x 28,5 cm, 144 p. 170 illustrations, 29 euros. Editions du Cercle Guimard.