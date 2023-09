Vient de paraître : «Faire la ville autrement»

D’un côté «le bricoleur», Patrick Bouchain, Grand prix de l’urbanisme 2019, pionnier d’une architecture soucieuse de reconversion, de réemploi, de frugalité et de pratiques collaboratives. De l’autre, «l’ingénieur», Philippe Chiambaretta, fondateur de l’agence PCA-Stream et du programme de recherche Stream, féru de démarches innovantes de recherche-action sur de grands projets.

La carpe et le lapin? Voire. Si tous deux semblent être à l’opposé l’un de l’autre par leurs formations, leurs parcours et leurs réalisations, ils partagent néanmoins une apparente complicité intellectuelle et des complémentarités qu’ils expérimentent en co-concevant ces temps-ci «La Source Vive», nouvelle salle de musique de chambre à Évian.

Au fil des pages et de cet entretien avec notre confrère David Abittan, le lecteur découvrira ce qui réunit ces deux pensées singulières, à savoir une vision collaborative de l’architecture, à la croisée des sciences et des arts, sous-tendue par une âpre conscience des enjeux environnementaux. «Ce qui nous a reliés, c’est l’envie de travailler ensemble, mais aussi une façon de faire, en expérimentant et en prenant des risques.» dixit Patrick Bouchain.

Iconoclastes, c’est peut-être excessif. Pétris du désir d’explorer d’autres voies, sans aucun doute!

«Faire la ville autrement. Conversation entre deux architectes iconoclastes». Entretien avec David Abittan, 160 pages, 19 euros. Editions Flammarion.