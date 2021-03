Vient de paraître : «Escales & Scale»

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Culture Supprimer Livre Supprimer Europe Supprimer Valider Valider

De Trieste à Turin, en longeant le littoral de la péninsule, un tour d’Italie «de marches en marches» signé de Mathieu Oui, journaliste et collaborateur régulier du Moniteur et d’AMC…

On n’est pas sérieux quand on a cinquante ans. A cette occasion, certains s’offrent une thalassothérapie avec soins et massages. Pour Mathieu Oui, ce «mitan de l’existence» le voit entreprendre un Grand Tour d’Italie, de Paris-Gare de Lyon à Trieste, en train puis, toujours en train, en longeant la côte vers le sud, jusqu’au pied de la botte pour remonter jusqu’à Turin. Pourquoi l’Italie? Parce qu’elle est «la terre de la Renaissance, de la grâce et de l’harmonie» ainsi que l’écrit l’auteur. De bien bonnes raisons en effet… Un voyage de six semaines à l’automne 2019. Une trentaine d’escales et autant de scale, d’escaliers.

«Les escaliers ont constitué le fil rouge de ce Grand Tour. Pour le passionné de construction, ils représentent un motif visuel incomparable. L’esthète y décèle une sculpture dans l’espace, le voyageur l’envisage comme un lieu de passage voire de rencontres et le photographe espère un point de vue possible. Ils constituent aussi une métaphore du voyage, voire de l’existence, avec ses hauts et ses bas, ses montées d’adrénaline et ses descentes.»

De ce Grand Tour, Mathieu Oui tire un récit qui entremêle en un lent ostinato photographies en noir et blanc et écriture. «Ce périple, j’ai choisi de le mener sans trop me presser, au rythme des trains régionaux afin de voir défiler les paysages le long des différentes mers qui bordent l’Italie. Mes journées étaient consacrées à la découverte d’une ville escale et à la rencontre de ses habitants, rencontres parfois programmées, plus souvent impromptues. Chaque jour j’ai tenu un carnet de voyage par l’image et par la plume.»

Un ouvrage qui rend grâce, osons le jeu de mots, à l’esprit de l’escalier, avec ses photos qui évoquent celles d’un Bernard Plossu et son récit, de ville à ville, qui donne envie de prendre son baluchon et d’emboiter le pas à l’auteur. C’est encore loin Trieste?

Escales & Scale. L’Italie de marches en marches, par Mathieu Oui. 18x24 cm, 96 p. textes et photos. Conception graphique : Mathieu Oui et Elsa Daillencourt. 25 euros TTC. ISBN : 978-2-9576267-0-0 | Commande directe auprès de l’auteur : mathieu.oui@gmail.com