Vient de paraître : «Architectures d’église 1958-1981»

Ce «beau livre» documente treize églises construites par les architectes Pierre Pinsard et Hugo Vollmar, entre 1958 et 1981, ainsi qu’un projet et des dessins d’objets liturgiques...

Qu’est-ce qu’une église au milieu du XXe siècle? Pierre Pinsard et Hugo Vollmar en avaient une idée précise. Leur collaboration en engendra près d’une quinzaine, entre 1958 et 1981. Cette œuvre conjointe, réunie dans ce livre, invite le lecteur à s’interroger sur la spécificité religieuse et la fonction spirituelle de tels espaces.

L’édifice se veut ici incarnation de l’Esprit dans la matière. Pour autant, Pierre Pinsard ne croit pas en un "style" architectural religieux : «Il y a l’architecture d’un temps donné et son expression religieuse.» A nouvelle époque, nouvelle architecture. Eloignés du Corbusier dans leur expression plastique, Hugo Vollmar et Pierre Pinsard font cependant, comme lui, un usage sculptural du béton. Une approche qui transparaît dans les formes de certaines gargouilles, l’agencement de clochers-totems (église Saint-Pierre-Chanel à Bourg en Bresse). Chez Hugo Vollmar, comme chez l’architecte, l’épaisseur massive des parois de briques et de béton.

Un ouvrage d’une très grande qualité graphique et photographique, qui apparaît comme un écho matériel des architectures présentées.



«Architectures d’église 1958-1981», par Pierre Pinsard et Hugo Vollmar. Préface de Claude Massu, 21,7 x 25,6 cm ; 176 pages, 40 euros. Editions onTau - editions@ontau.fr