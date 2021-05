Vient de paraître : «1 immeuble, 1 œuvre. 2015-2020»

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Architecture Supprimer Culture Supprimer Réalisations Supprimer Livre Supprimer Valider Valider

Cinq ans, 47 entreprises, 300 œuvres : un état des lieux du programme «1 immeuble, 1 œuvre» lancé en 2015 par le ministère de la Culture, la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) et 13 autres acteurs du secteur...

Diffuser la création contemporaine auprès du public le plus large et sur l’ensemble du territoire, telle est la vocation du programme «1 immeuble, 1 œuvre» lancé en 2015 par le ministère de la Culture, la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) et 13 acteurs de l’immobilier. Depuis la signature de cette charte, le ministère accompagne les promoteurs, les foncières et les bailleurs qui se sont engagés à commander ou à acheter des œuvres d’art à un artiste vivant pour leurs programmes immobiliers.

Cet ouvrage illustre la façon dont les acteurs de l’immobilier, les architectes et les artistes peuvent collaborer pour que les œuvres investissent l’espace public. Arthur Toscan du Plantier, président du Club «1 immeuble, 1 œuvre», et Alexandra François-Cuxac, à la tête de la FPI livrent leur regard sur cette initiative. La philosophe Cynthia Fleury et les architectes Dominique Jakob et Brendan MacFarlane témoignent des enjeux sociétaux du programme.

La critique d’art Alexia Guggémos a eu carte blanche pour réaliser cette anthologie dont la photographe et architecte Emmanuelle Blanc a assuré la mise en images.

«1 immeuble, 1 œuvre. 2015-2020», par Alexia Guggémos et Emmanuelle Blanc, 19x26,5 cm, 144 pages, 80 illustrations, 29 euros. In fine éditions. Avec une préface de Roselyne Bachelot, ministre de la Culture.