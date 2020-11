Viellenave-de-Navarrenx : un nouveau pont en 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Travaux Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Valider Valider

La mise en service du nouveau pont de Viellenave-de-Navarrenx est programmée pour l’été 2022.

Les travaux de construction du nouveau pont de Viellenave-de-Navarrenx sont engagés. L’objectif du chantier est de remplacer l’ouvrage actuel qui date du XIIIe siècle. Ce dernier est interdit aux véhicules de plus de 1,5 tonne. Sa destruction aura lieu dès la mise en service de la nouvelle infrastructure.

Cet aménagement devra rétablir la liaison entre la RD947, la RD936, les routes d’Orthez et de Bayonne pour tous les types de véhicules. Le but est d’améliorer la fluidité de la circulation et le cadre de vie. Le chantier a démarré en 2019 pour une livraison prévue pour l’été 2022. La maîtrise d’œuvre est confiée aux entreprises Laborde à Vélizy-Villacoublay et Mas BTP.

La réalisation d’un giratoire de raccordement à la RD936 est déjà achevée. Les bases du nouvel ouvrage se concrétisent. À terme, le nouveau pont, sans pilier, mesurera 94 m de long et environ 13 m de large. Son tablier sera soutenu par 2 poutres métalliques.