Viega lance un système de tuyauterie en acier inoxydable

Temponox est un système complet de tubes et de raccords à sertir en acier inoxydable au chrome-nickel, disponibles en diamètres de 15 à 108 mm. Son domaine d’application – installations de chauffage et de refroidissement – est reconnaissable par les lignes brunes sur les tuyaux et les logos « eau non potable » sur les extrémités serties des raccords. Ces marquages évitent toute confusion avec les systèmes de tuyauterie en acier inox Viega pour les installations d’eau potable.

Haute résistance à la corrosion

La gamme est spécialement conçue pour les milieux exigeants. L’acier inoxydable garantit la longévité de l’installation, sans risque de corrosion, même lorsque l’humidité touche directement la surface des tubes. Une situation courante lorsque les raccords de radiateurs ne sont pas bien protégés. Avec Temponox, la protection contre la corrosion, exigée dans les installations de refroidissement, n’est pas nécessaire.

Les raccords à sertir sont compatibles avec les machines à sertir Viega Pressgun 6 et leurs mâchoires correspondantes. Testés par le TÜV Rheinland, ils sont équipés de joints d’étanchéité en EPDM. Pour des exigences plus élevées, comme pour les conduites de capteurs tubulaires sous vide, ils peuvent être remplacés par des joints en FKM. Le système comprend également des coudes, pièces en T, manchons, raccords, brides et autres composants essentiels.