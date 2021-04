Viega lance deux sertisseuses intelligentes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer VIEGA Supprimer France Supprimer Outillage Supprimer Outillage portatif Supprimer Artisan outillage Supprimer Valider Valider

Le spécaliste des machines à sertir Viega propose Pressgun 6 Plus et Pressgun Picco 6 Plus.

Des batteries augmentées de 25 % en capacité, un éclairage LED embarqué, un maniement simplifié, la connexion à une appli sur smartphone pour vérifier les informations-clé de la machine : Viega a travaillé de multiples fonctionnalités sur ses deux nouveaux appareils Pressgun 6 Plus et Pressgun Picco 6 Plus. La première convient pour les raccords métalliques de 12 à 108 mm, pour les raccords en acier Megapress de 3/8 à 2 pouces (diamètres jusqu'à 4 pouces avec le Pressgun-Press Booster). La machine Picco, pas plus grande qu'une perceuse sans fil et d'un poids de 1,6 kg, convient pour les raccords métalliques de 12 à 35 mm, aux raccords en acier Megapress de 3/8 à 3/4 pouces et aux multicouches de 12 à 30 mm. Les mêmes modèles existent sans fonction de connectivité.