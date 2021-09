Vie & Véranda réunit ses franchisés dans les Bouches-du-Rhône

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Vie & Véranda Supprimer Vérandas Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le réseau de franchise a pu tenir sa première rencontre physique depuis 18 mois.

C'est au moulin de Vernègues (Bouches-du-Rhône), entre Cavaillon et Aix-en-Provence, que Vie & Véranda a réuni son réseau de franchisé, le 31 août et le 1er septembre derniers. Maxime Baujard, directeur du réseau, et Vrèje Jeloyan, directeur opérationnel, otn ainsi pu présenter les projets de l'enseigne en termes industriels, commerciaux et marketing. Ce fut aussi l'occasion d'accueillir les nouveaux adhérents, M. et Mme Quiquampois dans les Alpes-Maritimes, M. et Mme Follet dans la Vienne et M. Le Douche dans les Côtes-d'Armor. Les objectifs de Vie & Véranda demeurent ambitieux : ouvrir cinq nouvelles agences par an d'ici 2025, pour atteindre 45 points de vente l'an prochain et 60 d'ici quatre ans.