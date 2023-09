Vie & Véranda poursuit son maillage territorial

Vie & Véranda, fabricant de vérandas, extensions et pergolas haut-de-gamme de conception française depuis presque 40 ans, poursuit son objectif d’ouvrir 5 nouvelles franchises par an, la tête de réseau compte atteindre les 50 points de vente d’ici la fin de l’année, puis les 60 à échéance de 2025. En cette rentrée, le réseau annonce ainsi trois nouvelles signatures à Salon-de-Provence (13), Boulogne-sur-Mer (62) et Montluçon (03)