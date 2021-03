Vie & Véranda poursuit le développement de son réseau

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Réseaux Supprimer Vie & Véranda Supprimer France Supprimer Vérandas Supprimer Bois Supprimer Aluminium Supprimer Valider Valider

Après une année 2020 particulière mais économiquement positive,

Vie & Véranda, concepteur et fabricant de vérandas-pergolas bois et aluminium, veut consolider sa position et mise sur le développement de son réseau de franchise.

Objectif 2020 atteint pour Vie & Véranda. Le concepteur-fabricant de vérandas et pergolas haut de gamme, basé à Feyzin (69), au sud

de Lyon, affiche un bilan financier 2020 très positif. L’enseigne dégage

en effet un chiffre d’affaires de 34 millions d’euros, soit une évolution annuelle de 10 %. Autre point positif, l’entreprise a poursuivi le maillage territorial de son réseau en intégrant l’an dernier cinq nouvelles agences :

à Fillinges (74), Meaux (77), Albi (81), Limonest (69) et Saint-Brieuc (22).

Le réseau Vie & Véranda compte désormais 35 agences sur toutes la France, couvrant une cinquantaine de départements.



Un gros potentiel encore à exploiter

L’arrivée de Maxime Baujard, nommé directeur du réseau au 1er janvier 2020, a permis d’accélérer le développement de l’entreprise.

« La principale mission de Maxime est d’ouvrir cinq nouvelles agences par an, afin d’atteindre 45 agences en 2022 », précise Lucas Pinoncély, président de Vie & Véranda. « Nous sommes sur un gros potentiel de marché, avec la possibilité de doubler notre nombre d'agences en France dans les prochaines années ! ».

Selon une étude menée par Houzz sur les tendances de rénovation en 2019-2020, quatre propriétaires sur dix ont effectué des travaux de rénovation dans leur habitat avec, pour motivation première, de personnaliser son lieu de vie pour gagner en confort. Une tendance ressentie par Vie & Véranda qui a vu une augmentation de ses ventes,

et des contacts clients. « Nous enregistrons sur 2019-2020 une hausse de la demande de l’ordre de 40%. La maison est devenue le lieu “refuge” de nos clients et ceux-ci souhaitent pour la plupart gagner en confort, en espace de vie, afin de profiter pleinement de leur intérieur comme de leur jardin », explique Maxime Baujard.



Un réseau qui se structure

Augmenter le nombre de franchisés est une chose. Encore faut-il accompagner cette croissance d'une nouvelle organisation pour encadrer les équipes, animer et faire vivre ce collectif de poseurs-installateurs.

Vie & Véranda a donc renforcé et structuré sa tête de réseau en bâtissant des équipes solides : l’enseigne compte désormais trois animateurs de réseau, trois techniciens-métreurs qui transmettent leur savoir-faire sur le terrain aux nouveaux arrivants, et trois personnes au service communication-marketing au siège du réseau. « À travers la mise en place d’une équipe dédiée au développement, à l’animation, à la formation et l’accompagnement du réseau de franchisés, nous accélérons notre stratégie de développement et d’ouvertures de nouvelles franchises en France », souligne Lucas Pinoncély. « Nous nous appuyons

sur un marché porteur grâce à un véritable engouement des Français pour améliorer leur habitat. Par l’agrandissement et la lumière qu’elle procure,

la véranda est une solution de plus en plus plébiscitée par ces derniers ! ».

Une tendance qui est appelée à s’accentuer avec la prolongation de la crise sanitaire...