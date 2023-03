Vie & Véranda passe la barre des 45 M€ de chiffre d’affaires

Dans un contexte économique difficile même si le secteur de la véranda semble relativement épargné, Vie & Véranda maintient le cap avec une forte croissance qui l’installe parmi les acteurs prédominants du marché des vérandas, pergolas et extensions d’habitat. Son choix d’un positionnement sur le haut de gamme porte ses fruits et demeure la ligne directrice de son activité. « Afin de conforter notre positionnement, notre objectif est donc de continuer à créer des produits répondant aux besoins d’évolution d’habitat des Français, tout en étant en phase avec les enjeux et les exigences environnementales en cours en France comme en Europe », commente Lucas Pinoncély, président de Vie & Véranda.

Des équipes renforcées pour appuyer le développement

L’entreprise, qui fêtera ses 40 ans d’existence en 2024, entend aussi poursuivre dans les prochains mois sa stratégie de structuration et de professionnalisation de ses services, pour asseoir son développement. Cette phase, déjà amorcée en 2022, a donné lieu, ces derniers mois, à plusieurs nominations et créations de postes : Vrège Jeloyan au poste de directeur général adjoint ; Claire Rivat au poste de responsable ressources humaines ; Stéphane Claude à celui de responsable S.I. & Digitalisation. Sur ces trois dernières années, 9 postes ont été créés au sein du groupe, qui comptait 175 collaborateurs à fin 2022.

De nouvelles pratiques RH mises en place

La direction de Vie & Véranda a également instauré en de nouvelles pratiques RH, et proposé un meilleur accompagnement des politiques existantes.

• Des Rendez-vous Annuels d’Echange (RAE) ont ainsi été mis en place de manière transversale au sein de la société, et ce pour tous les collaborateurs. L’objectif d’une telle mesure est de favoriser une meilleure écoute et une plus grande motivation des collaborateurs.

© Vie & Véranda En 2°22, Vie & Véranda a investi 3 millions d'euros dans l'agrandissement de son usine de Feyzin.

• Des Rendez-vous d’Échange Intégration (REI) ont été institués dans le processus d’intégration des nouveaux collaborateurs arrivés dans l’entreprise. Point d’échange réalisé lors de la prise de fonction, ce nouvel outil permet de faciliter le suivi de cette étape critique pour le collaborateur.

• La promotion interne, une pratique en place chez Vie & Véranda depuis sa création, a également été mieux accompagnée et encouragée sur l’année 2022, par le biais des RAE justement, qui permettent d’identifier les potentiels d’évolution.

• Enfin, une politique de cooptation a été présentée aux collaborateurs, pour encourager et faciliter le recrutement au sein de l’entreprise, avec deux paliers de rémunération (au recrutement et à la validation de la de la période d’essai) offerts aux collaborateurs à l’origine d’un recrutement réussi.

Poursuivre le développement du réseau, en misant sur la franchise

Depuis 2022, Vie & Véranda bénéficie de l’accompagnement du cabinet de conseil aux franchiseurs, Franchise Management. Une refonte globale de sa stratégie de développement, d’intégration, de formation et d’accompagnement de ses franchisés en découle naturellement sur l’année 2023, avec des plans d’action et des formations en cours de déploiement au sein de ses services communication-marketing, animation et développement de franchise, et la participation au salon Franchise Expo Paris qui se tiendra du 19 au 22 mars prochains.

Fort de 45 implantations à fin 2022, le groupe souhaite en effet intensifier son maillage du territoire national, avec l’ambition de doubler son nombre d’agences à échéance de 2030. De nombreuses opportunités sur l’ensemble du territoire sont ainsi proposées par le réseau aux porteurs de projet souhaitant s’investir au sein du réseau. Cinq nouvelles ouvertures sont d’ores et déjà programmées en ce début d’année, sur des secteurs non couverts par l’enseigne en France : après celles de Chartres (28) et Rennes (35) en février, Niort (79), puis Dôle (39) et Vannes (56) suivront prochainement.

Consolider son positionnement et accompagner l’évolution des process

Ces ambitions au niveau de la distribution seront évidemment accompagnées d’une évolution du processus industriel et de l’ensemble de la production, afin que tout avance à la même vitesse. « Une démarche de préparation et d’accompagnement de l’évolution de nos processus industriels est actuellement à l’œuvre, afin de mettre en face du développement soutenu (de 2020 à 2030) de nos points de vente des solutions pérennes de production, toujours en France, dans notre bastion historique d’Auvergne-Rhône-Alpes », complète Lucas Pinoncély.

© Vie & Véranda Lucas Pinoncély, président de VIe & Véranda.

Pour cela, la société compte encore « davantage placer l’humain au cœur de sa stratégie, en continuant à structurer sa stratégie RH, dans la continuité des premiers jalons posés en 2022 ». Les effectifs de la société vont d’ailleurs encore s’accroître cette année, puisque Vie & Véranda prévoit d’ores et déjà l’embauche de 20 nouveaux collaborateurs en 2023, afin de soutenir sa croissance.

Dans les prochains mois, l’entreprise souhaite enfin entamer un travail visant à mieux coordonner et hiérarchiser les sujets de responsabilité environnementale et sociétale. « Notre objectif est de toujours anticiper l’évolution du marché et de proposer des solutions à la hauteur des exigences de l’habitat de demain, en termes de confort comme de durabilité, mais cela, sans occulter les enjeux majeurs liés à la nécessaire préservation de notre environnement. C’est là tout le sens de cette réflexion de fond que nous souhaitons engager en interne », conclut Lucas Pinoncély.