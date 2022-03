Vie & Véranda : belle progression du volume d’affaires

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Stores et fermetures Supprimer Vie & Véranda Supprimer Vérandas Supprimer France Supprimer Résultats annuels Supprimer Valider Valider

Le fabricant de véranda a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 42 M€, en progression de 23%.

Vie & Véranda a enregistré pour la seconde année consécutive une croissance à deux chiffres. Après une hausse de 10 % de son chiffre d'affaires 2020 à 34 M€, l'entreprise familiale, créée en 1984 et dirigée par Lucas Pinoncély, a vu ses ventes progresser de 23 % à 42 M€. Pour son dirigeant, « l’activité du Groupe était déjà soutenue avant la Covid, la crise a amplifié le besoin de se sentir bien chez soi, de se connecter à la nature, d'agrandir sans forcément déménager. Nos vérandas sur-mesure, de fabrication française, pensées comme une véritable extension de la maison sont une réponse qui a beaucoup de sens et cela nous a amené une nouvelle clientèle. Nos choix d’investissement dans notre outil industriel et dans nos équipes nous permettent d'absorber ce développement sans tension. ».

5 nouvelles agences en 2021

Cette progression s’explique aussi par le développement en franchise de son réseau d’agences. Le fabricant rhodanien en a ouvert cinq sur 2021 : deux dans l’ouest de la France (Rennes et Poitiers), une dans le centre (Orléans), une dans l’est (Bourg en Bresse) et une dans le sud (Mougins). A fin décembre, le réseau comptait 40 agences. Vie & Véranda ambitionne d’ouvrir cinq nouvelles franchises par an, afin d’atteindre 45 agences en 2022 pour se rapprocher de son objectif de 60 agences à l'horizon 2025

Augmenter la capacité de production



Pour asseoir son développement, Vie & Véranda va agrandir en 2022 son usine basée à Feyzin. Elle passera de 10 000 à 15 000 m2. Les travaux représentent un investissement global de 4 M€. D’après le communiqué, « l'objectif de cette extension est d'augmenter significativement la capacité de production en doublant et modernisant chaque ligne de production :transstockeur, châssis aluminium, usinage bois, finition bois et structure aluminium. La capacité devrait passer de 8 à 15 vérandas ou extensions par jour. »