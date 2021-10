Vie & Véranda agrandit son usine de Feyzin

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Métropole de Lyon Supprimer Lyon Supprimer Véranda Supprimer Vie & Véranda Supprimer Valider Valider

Afin de répondre au dynamisme du marché, l’enseigne annonce l'extension de son usine de production historique.

Vie & Véranda est en pleine expansion. Après avoir enregistré une croissance de 10 % de son chiffre d'affaires 2020 à 34 M€, l'entreprise familiale table cette année sur 42 M€. « Au lendemain du confinement en mars 2020, la demande de vérandas et d’extensions a littéralement explosé » indique son directeur opérationnel, Vrège Jeloyan. Et c’est pour répondre à cette hausse d’activité que l’enseigne annonce l'extension de son usine de production. Basée à Feyzin, la superficie de l’usine passera de 10 000 à 15 000 m².

Doublé les lignes de production

D’après un communiqué, les travaux seront finalisés en fin d’année 2022 pour un investissement global de 3 M€. « L'objectif de cette extension est d'augmenter significativement la capacité de production en doublant et modernisant chaque ligne de production : châssis aluminium, usinage bois, finition bois et structure aluminium. À titre d’exemple, la capacité journalière de production atteindra 13 vérandas et extensions contre 8 aujourd’hui ». Pour rappel, l’enseigne ambitionne d’ouvrir cinq nouvelles agences par an, afin d’atteindre 45 agences en 2022 et 60 agences à horizon 2025.