Vie étudiante, rémunération, recrutement… Les promesses de la ministre de la Culture aux Ensa

Dans un propos transmis au Moniteur, Christine Leconte, présidente du Conseil national de l’Ordre des architectes (Cnoa), réagit aux annonces de Rima Abdul Malak : «La ministre de la Culture ouvre une porte et le dialogue avec les étudiants. C'est un signal qui était fortement attendu par l'ensemble de la communauté, qui doit permettre d'aller plus loin encore! La ministre propose une feuille de route pour l'ensemble des parties prenantes des écoles d'architecture à travers la reprise de la Stratégie Nationale pour l'Architecture (SNA). C'est important car, aujourd'hui, le malaise touche les enseignants, les administratifs, les étudiants, etc. Il faut que ce soit le début d'un processus sur le long terme car le déficit- de moyens notamment - accumulé dans les écoles depuis de nombreuses années est important, et la place de l'architecture dans la société face aux enjeux écologiques et sociaux est une question majeure pour l’avenir des jeunes étudiants et architectes. Nous sommes à un moment clé qu'il ne faut pas manquer! Il nous faut saisir cette opportunité pour réaffirmer la place de l'architecture dans le débat et les politiques publiques.»