Victoires du paysage (5/5) : Aux Sentes de Bailly, l’arbre dessine l’habitat

L’architecture des arbres a guidé les femmes et les hommes qui ont dessiné et réalisé les Sentes de Bailly (Yvelines). Candidats aux Victoires du paysage dans la catégorie Logement, les 84 appartements répartis sur 1 hectare initient un changement de cap ; désormais, Bouygues Immobilier systématise le recours aux compétences du paysage et de l’écologie.