Victoires du paysage (4/5) : A Guyancourt, le mail des Saules dessine les mobilités douces et partagées

Pas de ségrégation entre piétons et cyclistes ! Maintenu en dépit de la réticence initiale d’une partie des riverains, le choix du partage de l’espace entre les modes doux donne sa simplicité et sa force au « Podium ». En désignant par ce mot l’infrastructure centrale de l’axe qu’il a redessiné à Guyancourt, le paysagiste Vincent Pruvost résume son parti de conception, déroulé sur 500 m de long et 6 m de large et candidat aux Victoires du paysage dans la catégorie Espaces publics urbains.