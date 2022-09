Victoires du paysage (3/5) : Place du Grand Ouest, Massy accomplit le miracle de la ville intense

A l’entrée sud de la métropole parisienne, la place du Grand Ouest de Massy (Essonne) ouvre quelques clés de la ville intense du XXIème siècle. Les arbres partagent leur espace d’expansion racinaire, au-dessus des parkings mutualisés entre habitants et salariés, lesquels se répartissent l’occupation de l’espace public par plage horaire. La conjugaison des talents urbanistiques et paysagers rend possible ce miracle de la gestion des flux, candidat aux Victoires du paysage dans la catégorie Aménagement de quartier.