Vicat et Materrup s'allient pour produire un ciment d’argiles crues

Il y a un peu plus d'un an, la start-up landaise Materrup lançait la commercialisation de son « Clay cement 1 » (MCC1) sur le marché.

Un ciment réalisé à partir d’argiles crues - ni cuites, ni flashées -, mélangées à un précurseur et à un activateur, qui s’intègre dans la composition d’un béton structurel de type 42.5.

Le 14 mars, la start-up et le cimentier Vicat ont annoncé la création d'une co-entreprise pour industrialiser la production et accélérer la commercialisation de ce ciment d’argiles crues, pensé pour apporter une réponse innovante, concrète et immédiate aux enjeux de décarbonation du secteur de la construction. En effet, il permet de réduire de moitié les émissions de CO2.

Vicat a qualifié et évalué l’innovation Materrup dans son Centre de Recherche mais également sur des chantiers expérimentaux, pour apprécier sa pertinence et sa robustesse technologique.

Ressource naturelle intrinsèquement bas carbone, l'argile est disponible localement de manière abondante et accessible sur l’ensemble de la planète. On estime à près de 2 millions de milliards de tonnes la quantité d'argile exploitable.