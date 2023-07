Vicat et Materrup lancent leur projet d'unité de production de ciment bas carbone

Le 14 mars dernier, Vicat et la start-up landaise Materrup annonçaient la création d'une co-entreprise destinée à industrialiser et commercialisera un ciment d’argiles crues permettant de réduire de moitié les émissions de CO2.

Dénommée Borda Occitanie, celle-ci va lancer la construction de sa première unité de production de ciment bas carbone. Borda Occitanie aura une capacité de production annuelle de 60 000 tonnes de ciment MCC1 Occitanie (voir encadré).

BPE

L’unité de production de Carbonne sera implantée sur le site de la carrière Granulats Vicat qui lui fournira l’argile provenant directement du gisement in situ. Béton Vicat commercialisera ensuite une gamme de bétons prêts à l’emploi très bas carbone formulés à partir de ce ciment MCC1 Occitanie.

4 autres unités en projet

Le groupe Vicat et Materrup ambitionnent d’ores et déjà de construire quatre autres unités de production de ce ciment sur le territoire national pour apporter une réponse concrète et immédiate aux enjeux de décarbonation du secteur de la construction.