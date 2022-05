Vicat estime à +15% la hausse du prix de ses ciments en 2022 pour faire face au coût de l'énergie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vicat Supprimer Industrie Supprimer France Supprimer Résultats trimestriels Supprimer Ciment Supprimer Valider Valider

Le cimentier qui a réalisé un chiffre d'affaires de 789 millions d’euros au premier trimestre, en hausse de 12,4% par rapport à la même période de 2021, annonce des "hausses de prix additionnelles" en France, en Suisse, au Sénégal et au Brésil.

Amélioration de sa performance industrielle, utilisation accrue des combustibles secondaires, politique de prix adaptée à la conjoncture actuelle : voilà les trois objectifs de Vicat pour 2022.

Des objectifs qui s'appuient sur d'excellent résultats au 1er trimestre avec un chiffre d'affaires de 789 millions d’euros. « L’évolution géopolitique récente n’a pas eu de conséquence directe au cours de ce trimestre sur le niveau d’activité du groupe, qui enregistre ainsi une solide croissance (+12,4%) par rapport à 2021», s'est félicité Guy Sidos, le P-DG de Vicat.

« En effet, chacune des régions du groupe enregistre une progression de son chiffre d’affaires à périmètre et change constants » a-t-il expliqué.

+9,3% pour l'Europe (82 M€) malgré le conflit russo-ukrainien (mais Vicat a rappelé ne disposer d’aucun actif en Ukraine et en Russie),+ 17,5% pour les Amériques (181 M€), +8,1% pour l'Asie (112 M€), + 68% pour la Méditerranée (53 M€) et +11,9% pour l'Afrique (90 M€).

Hausse continue des prix

Surtout, Vicat, a « bénéficié » de la hausse des prix enregistrée sur ce trimestre pour compenser très largement un effet volume légèrement négatif.

Une hausse des prix que le groupe entend poursuivre en 2022 pour faire face à l'envolée des prix de l'énergie.

« Les coûts énergétiques représentaient environ 400 millions d’euros en 2021, dont 57% sont liés à l’utilisation de combustibles », explique Vicat dans son communiqué. « Le groupe mène un politique de couverture qui lui assure une certaine visibilité sur l’évolution de ses coûts de l’énergie sur le court terme (environ 6 à 9 mois). Compte tenu de cette politique, et sur la base des prix actuels de l’énergie, le groupe estime que la hausse de prix globale nécessaire pour couvrir intégralement la hausse des coûts de l’énergie doit s’élever à +15% dans l’activité Ciment sur l’ensemble de l’exercice. Au 31 mars 2022, afin de remplir cet objectif, et toute chose égale par ailleurs, des hausses de prix additionnelles sont nécessaires en France, en Suisse, au Sénégal et au Brésil », conclut Vicat.

Une situation qui pourrait toutefois être revue, estime Vicat, en fonction de l'évolution des prix de l'énergie, des arbitrages sur son mix de combustibles et par l'utilisation croissante de combustibles alternatifs.