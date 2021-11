Vicat engrange les bons résultats

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vicat Supprimer Ciment Supprimer France Supprimer Industrie Supprimer Résultats trimestriels Supprimer Valider Valider

Sur les 9 premiers mois de l'année, le cimentier français a réalisé un chiffre d'affaires de 2,35 milliards d'euros, en hausse de 19,7% par rapport à 2020.

Vicat a annoncé, le 3 novembre, un chiffre d’affaires opérationnel consolidé au 30 septembre de 2,35 Mds€, en croissance de 19,7% à périmètre et change constants par rapport aux 9 premiers mois de 2020.

Une performance qui "reflète le dynamisme" des marchés de Vicat "dans un contexte de sortie progressive de la crise sanitaire", a commenté le groupe dans son communiqué.

Vicat s'est par ailleurs félicité que sur les neufs premiers mois de l’année, la hausse des prix de vente ait permis de pleinement compenser la hausse des coûts de l’énergie.



Activité au beau fixe en France

Même si les résultats sur le 3e trimestre seul (-3,3% ) sont en baisse, à cause de la comparaison défavorable avec un 3e trimestre 2020 exceptionnel, en France, l'activité ciment de Vicat a progressé de 10,8%, l'activité béton et granulats de 19,5% et le reste des activités de services de 19,9% par rapport aux 9 premiers mois de 2020.

"Si les effets du contexte sanitaire sont restés contraignants sur cette première partie de l’année, les mesures gouvernementales pour y faire face, ainsi que celles mises en place au sein du groupe, lui ont permis de saisir l’ensemble des opportunités de croissance et d’enregistrer une bonne performance sur l’ensemble de ses activités", explique Vicat dans le communiqué de présentation de ses résultats.

Le chiffre d'affaire France du cimentier se monte à 824 M€ en hausse de 25,7%.

Les Amériques en pleine forme

Dans le reste du monde, malgré la pandémie, les différentes mesures prises par les Etats ont permis à Vicat de poursuivre son activité et d'enregistrer une progression.

C'est particulièrement vrai aux États-Unis et au Brésil, où le secteur de la construction reste dynamique, facilitant notamment les hausses de prix. Au troisième trimestre, en dépit d’une base de comparaison très défavorable, compte tenu du rebond exceptionnel de l’activité sur cette période en 2020, le chiffre d’affaires consolidé progresse de +3,2% à périmètre et change constants.

Sur les 9 premiers mois de 2021, le chiffres d'affaires s'élève à 500 M€ en hausse de 14,6% par rapport à 2020.

Il en va de même en Inde, pays très sévèrement touché par le Covid, où l'activité est en forte progression sur l’ensemble de la période, soutenue par une forte demande et une reprise de la demande publique. Vicat a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 268 millions d’euros au 30 septembre 2021, en hausse de +45,7% à périmètre et taux de change constants.

410 M€ d'investissements

Pour la fin de l'année, Vicat compte sur le dynamisme de ses marchés et sur une hausse des ses prix de vente pour compenser des évolutions défavorables des taux de changes et une hausse des coûts de l’énergie (+14% attendus sur l'ensemble de l'année).

Vicat compte donc poursuivre ses efforts d'investissements - qui devraient s'établir autour de 410 M€ - avec notamment la construction du nouveau four de Ragland aux Etats-Unis, des efforts sur ses outils de production en Inde et des investissements dans de nouveaux terminaux afin d’élargir son marché et réduire ses coûts logistiques. Enfin, Vicat verra la montée en puissance de projets liés aux objectifs de réduction de son empreinte carbone et à son action environnementale.