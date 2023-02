Vicat : en 2022, les hausses de prix ont compensé les baisses de volumes mais la rentabilité s'effrite

2022 a été une année pour le moins contrastée pour Vicat. Dans un contexte mondial d'inflation des prix des matières premières et de l'énergie et d'essoufflement de la reprise post-covid, le cimentier a su tirer son épingle du jeu en termes de chiffre d'affaires - 3 642 M€ (+19,7% par rapport à 2021) dont 2 465 M€ à l'international - en appliquant des hausses de prix qui ont compensé les baisses de volumes.

Mais de lourds investissements industriels (démarrage du nouveau four de Ragland aux Etats-Unis aux deuxième et troisième trimestres; mise à niveau opérationnelle de l’usine de Montalieu après deux ans de crise Covid au cours du premier trimestre) et les coûts de production en hausse (sur l’ensemble de l’année, les coûts de l’énergie ont progressé de 67%, pour atteindre un total de 664 millions d’euros, contre 398 millions d’euros en 2021) ont pesé sur la rentabilité opérationnelle de Vicat.

Ainsi, l’EBITDA consolidé du groupe atteint 570 M€ en 2022 contre 619 M€ en 2021.

Des marchés résilients et des prix toujours en hausse en 2023

En 2023, le groupe s’attend à une poursuite de la hausse de son chiffre d’affaires soutenue par des marchés qui devraient selon lui, "dans l’ensemble, se montrer résilients" et par le plein effet des hausses des prix de vente enregistrés en 2022 et des nouvelles hausses attendues en 2023. Vicat, qui espère une stabilisation progressive des coûts de l'énergie - certes à un niveau élevé - compte également sur le "plein effet du nouveau four de Ragland et de la disparition des coûts non récurrents intervenus en 2022".

Autant d'éléments qui devraient ramener la rentabilité du groupe à son niveau de 2021.

Vicat a également annoncé qu'il réduirait au cours des exercices 2023 et 2024, ses efforts d’investissements qui devraient s’établir

autour de 350 millions en 2023 et baisser à nouveau en 2024.

Sur l’ensemble de cette période, ces investissements concerneront pour l’essentiel la finalisation des travaux de construction du nouveau four au Sénégal et les projets d’investissements liés aux objectifs de réduction de son empreinte carbone (voir encadré).