Vic-la-Gardiole : une maison du littoral verra le jour fin 2023

La commune de Vic-la-Gardiole accueillera une maison du littoral d’ici 2023.

À l’occasion du Salon du littoral, qui s’est déroulé les 23 et 24 novembre dernier à La Grande-Motte, le Département de l’Hérault a fait le point sur sa stratégie de protection du Littoral. Les projets envisagés incluent la construction d’une « maison du littoral » à Vic-la-Gardiole, au domaine de Mas-Vieux. Selon les objectifs de la collectivité, le bâtiment servira d’outil pour les actions de médiation et de sensibilisation, auprès des élèves et du grand public, afin de limiter l’impact des activités humaines sur l’environnement et les ressources. Il ouvrira ses portes vers la fin de l’année 2023.

La future maison du littoral permettra entre autres de faire connaître, de sensibiliser et de valoriser les zones côtières du département. La création de cette structure vise également à éclairer le public sur les fragilités et les différents changements du littoral.

Précisons que le département de l’Hérault compte 130 kilomètres de côtes et de lagunes, 65 sites de baignade en mer, 24 000 ha d’étangs et 2 zones humides d’importance internationale pour la migration des oiseaux d’eau.