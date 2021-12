Vétheuil et Vienne-en-Arthies : 1,4 M€ investi dans le traitement des eaux usées

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Réseau d'assainissement Supprimer Valider Valider

Les communes de Vétheuil et de Vienne-en-Arthies entendent améliorer leur offre de traitement des eaux usées. Elles prévoient de mobiliser la somme de 1,4 M€ pour ce projet.

Les communes de Vétheuil et de Vienne-en-Arthies (Val-d’Oise) ont lancé en juin dernier un appel à concurrence visant à créer et à améliorer leurs réseaux d’assainissement collectif. Le projet inclut la mise en place de réseaux de collecte gravitaire des eaux usées, de réseaux ramifiés sous-pression, de réseaux d’assainissement collectif ainsi que de postes de refoulement. Il s’agit d’un investissement partagé, d’un montant de près de 1,4 M€, soutenu par le conseil départemental du Val-d’Oise (400 k€) et l’Agence de l’eau (615 k€).

Prévue en plusieurs tranches, la réalisation des installations a été placée sous la maîtrise d’œuvre d’Amodiag Environnement, une instance experte dans le traitement de l’eau potable et des eaux usées. Ces dernières permettront aux deux communes d’augmenter leur capacité de captation. Le projet vise également une conformité avec la réglementation européenne qui proscrit le rejet des eaux usées urbaines non traitées.