Versailles : reprise des travaux de la nouvelle maison de quartier à Clagny-Glatigny

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Quartier Supprimer Valider Valider

La nouvelle maison de quartier de Clagny-Glatigny sera implantée rue Pierre-Lescot. Sa livraison est prévue pour le dernier trimestre 2021.

À Versailles (Yvelines), la crise sanitaire avait mis, dès le 16 mars dernier, tous les chantiers de construction à l’arrêt, dont ceux menés par le bailleur social Versailles Habitat. Les chantiers ont repris après plus d’un mois de confinement. Parmi eux, les travaux de la future maison de quartier de Clagny-Glatigny vont se poursuivre tout l’été, pour une livraison prévue en fin d’année. « C’est un gros chantier. Nous avons travaillé avec les entreprises et l’inspection du travail pour pouvoir le reprendre », souligne Éric Le Coz, directeur général de Versailles Habitat. Notons que les travaux d’aménagement intérieur ont débuté en avril dernier.

La future maison de quartier de Clagny-Glatigny s’étendra sur 400 m². À terme, elle se composera d’une salle polyvalente de 50 m², d’une cuisine pédagogique de 25 m² et de trois salles polyvalentes de 30 m² dédiées aux pratiques artistiques, éducatives et numériques. À celles-ci s’ajouteront des bureaux pour l’équipe d’animation et les permanences d’accueil, et une cour privative de 440 m².