Vers une accélération de la montée en gamme des espaces de bureaux

La société de conseil JLL anticipe au niveau mondial une hausse des travaux guidés par le besoin de « montée en gamme » des bureaux. En France, cette tendance est moins prononcée.

Bousculé par les confinements et la généralisation du télétravail, l’immobilier de bureaux est traversé en France par une tendance de fond depuis deux ans : la réduction des surfaces occupées par les entreprises. D’où ce taux de vacance historique de 7,4% en Ile-de-France, poumon économique du pays.

D’après la dernière enquête Future of Work* de la société de conseil en immobilier JLL, un autre phénomène semble se dessiner : « En France comme dans le reste du monde, la tendance est à la montée en gamme des espaces. En revanche, la position y est plus prudente qu’ailleurs, puisque même les décideurs immobiliers confrontés à une croissance des effectifs, continuent de raisonner à isopérimètre. »

« Investir dans des espaces très qualitatifs »

Les entreprises de rénovation et d’aménagement intérieur peuvent se frotter les mains. Pour 77% des répondants, « investir dans des espaces très qualitatifs est plus important qu’augmenter l’espace total occupé », assure JLL.

Sans la chiffrer, la société de conseil anticipe une « accélération des investissements stratégiques d’ici à 2025, afin de servir les priorités de long-terme autour de l’expérience collaborateur et des espaces de travail ».

L’idée sous-jacente est d’attirer puis de fidéliser les salariés, sur fond d’accélération de la transition écologique, qui suppose une réorientation du marché de l’emploi, lui-même marqué par des tensions persistantes de recrutement.

Chantiers d’adaptation au flex office

Les perspectives en France ne sont toutefois pas excellentes. Seulement 33 % des décideurs « envisagent d’augmenter leur surface occupée d’ici à 2025, bien en deçà des 57 % recensés au niveau global », souligne JLL.

Il ne faut non plus s’attendre à une vague de chantiers d’adaptation au flex office : « 73 % des décideurs immobiliers dans le monde prévoient de rendre tous les espaces de travail ouverts et collaboratifs, sans bureau dédié. Ils ne sont que 59 % en France, témoignant d’un peu plus de frilosité à l’égard de l’organisation en flex-office », analyse JLL.

*JLL a sondé plus de 1000 décideurs immobiliers, implantés au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en Chine, en Australie, au Brésil…