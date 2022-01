Vers un tableau de bord territorial pour économiser l’eau

Un outil numérique et gratuit accompagnera les collectivités confrontées aux impacts du changement climatique sur la ressource en eau, depuis les crues jusqu’aux sécheresses. Le groupe Veolia et le Centre d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) ont annoncé ce projet le 11 janvier, en vue d’une finalisation en 2023.