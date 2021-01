Cerema : vers un changement de statut pour l’expert territorial de l’Etat

Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ambitionne de devenir un établissement public local, sans pour autant abandonner la tutelle de l’Etat. Grâce à ce double statut sans précédent, les collectivités lui commanderaient des prestations sans appels d’offres, selon le modèle « in house » qui s’applique aux sociétés publiques locales ou aux agences d’urbanisme. La loi 4D pourrait servir de vecteur à la transformation annoncée le 28 janvier.