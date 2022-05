Vers un changement de paradigme pour l'aménagement du territoire

Si, à l'évidence, le principe du « zéro artificialisation nette » (ZAN), issu de la loi Climat et Résilience, bouscule profondément les modèles économiques de production de l'habitat et des espaces économiques, il constitue aussi une formidable occasion de se questionner sur nos politiques d'aménagement et de manière encore plus fondamentale sur la manière dont les territoires se sont saisis de la question environnementale.