Verre Solutions poursuit l'aventure de Saint-Gobain Glassolutions Grand-Ouest

Sébastien Raynal et Denis Bredin, anciens cadres de SG Solutions Grand-Ouest, ont repris l'entreprise, désormais détenue par une holding baptisée Vipavadi.

60 M€ de CA en 2021, 420 collaborateurs et 29 sites en France : Verre Solutions dispose d'actifs solides pour son démarrage. Cette société, détenue par la holding Vipavadi, résulte de la reprise de Saint-Gobain Glassolutions Grand Ouest par deux de ses cadres, Sébastien Raynal et Sylvain Bredin, ce dernier présidant désormais Verre Solutions. L'entreprise propose à ses clients professionnels et particuliers la transformation et distribution de produits verriers et de menuiseries alu d'une part; et l'installation d'autre part. Elle dispose d'outils de découpe et de façonnage du verre sur tous ses sites, ainsi que d'une ligne de fabrication de vitrage isolant à Lorient (56) et d'ateliers d'aluminium à Angers (49), Vannes (56), Saint-Brieuc (22), Caen (14), Charleville-Mézières (08) et Strasbourg (67).