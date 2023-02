Verre plat : AGC et Saint-Gobain annoncent un partenariat bas carbone

L'usine AGC de Barevka, en République tchèque, dédiée à la production de verre imprimé, va e moderniser à grande vitesse. Dans le cadre d'un partenariat entre AGC et Saint-Gobain, elle va recevoir des investissements qui réduiront fortement ses émissions de CO2. Ainsi, elle sera alimentée à 50 % par de l'électricité et à 50 % par un mélange d'oxygène et de gaz, contre 100 % de gaz naturel aujourd'hui. Cette innovation, après implantation sur l'usine tchèque d'ici au deuxième semestre 2O24, aura vocation à se déployer sur les sites de production des deux groupes.