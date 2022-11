Véronique Bédague (Nexity) et Christophe Robert (Fondation Abbé Pierre), co-animateurs du CNR logement

La directrice générale de Nexity, Véronique Bédague et le délégué général de la Fondation abbé Pierre, de Christophe Robert, seront les co-animateurs du Conseil national de la refondation sur le thème du logement.

Leur nomination a été annoncée par le ministre délégué à la Ville et au Logement, Olivier Klein, dans une interview au Parisien publiée le 8 novembre 2022.

Le CNR logement se réunira le 28 novembre, jour du lancement de l’atelier logement du CNR Climat et biodiversité. Il abordera trois questions : "comment redonner du "pouvoir d’habiter" aux Français ; comment réconcilier le pays avec l’acte de construire et comment faire du logement l’avant-garde des transitions démographique et écologique", a précisé Olivier Klein.