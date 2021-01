Vernouillet : le quartier du Parc fait peau neuve

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La rénovation urbaine du quartier du Parc à Vernouillet devrait prendre fin en 2025.

La ville de Vernouillet (Yvelines) se prépare à lancer un important programme de rénovation du quartier du Parc. Le projet est à l’étude depuis 2014 avec la collaboration du bailleur social CDC Habitat, du supermarché Lidl et de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.

Le projet prévoit la démolition du centre social les Résédas. Cet équipement sera ensuite reconstruit à proximité pour être plus visible depuis le boulevard de l’Europe. Le programme inclut aussi la réhabilitation de près de 800 logements et la construction de nouveaux habitats.

La construction d’un espace Lidl repensé est au centre du projet. Il accueillera un parking au rez-de-chaussée et un espace de vente de 1 400 m2 à l’étage, accessible par un travelator. La reconfiguration des petits commerces de proximité est aussi prévue au programme.

Ce projet à plusieurs millions d’euros sera porté grâce à la communauté urbaine ainsi qu’au soutien financier et logistique du Conseil départemental. La municipalité espère également une aide du programme départemental de relance et d’intervention pour l’offre résidentielle « Prior’Yvelines ».