Avec l’acquisition de la SARL Arbre Haie Forêt à Voreppe (Isère), Veridis pose un pied dans le génie écologique et remet le cap sur le versant végétal du paysage. Pour le spécialiste de l’aménagement extérieur basé à Lapeyrouse-Mornay (Drôme) et présent dans le quart sud-est de la France, ce rééquilibrage intervient un an après deux précédentes acquisitions dans le secteur de la pierre naturelle.