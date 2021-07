Verberie : travaux sur le pont de l’Oise

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Pont Supprimer Valider Valider

Le chantier entrepris sur le pont de l’Oise, à Verberie, entraîne, jusqu’en septembre 2021, une modification de la circulation.

Le chantier engagé depuis le 6 juillet 2021 sur le pont de l’Oise, dans la commune de Verberie (Oise), suit son cours. Il s’étalera jusqu’en septembre 2021, soit dix semaines de travaux. Cette opération prévoit ainsi de mettre aux normes des garde-corps, et de refaire la chaussée, les joints, les trottoirs et les culées de l’ouvrage. Elle inclut aussi la passivation (procédé chimique consistant à traiter le métal avec des acides) des aciers et le ragréage (opération consistant à appliquer un enduit de finition sur une surface maçonnée brute, neuve ou restaurée) des parements béton.

Pendant le chantier, la circulation s’effectuera par alternance du mardi 6 juillet au vendredi 23 juillet, puis du lundi 23 août au vendredi 10 septembre. Tout au long des travaux, la circulation piétonne sera maintenue, de même que les accès riverains. Les commerces, quant à eux, restent ouverts.