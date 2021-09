Véranda : les points-clés pour réussir son installation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Véranda Supprimer Aménagement Supprimer Aménagements extérieurs Supprimer Vie & Véranda Supprimer Profils Systèmes Supprimer France Supprimer Valider Valider

Les jardins d’hiver d'autrefois, mal isolés, ont laissé place à de véritables pièces à vivre, tout confort, reliées à la maison. Conséquence, pour répondre aux exigences de performance thermique, le marché de la véranda se structure, développant la qualité des produits et de la pose.

Guide

Le Syndicat national des fenêtres aluminium (SNFA) met à disposition sur son site les « Règles professionnelles vérandas à structure aluminium ». Approuvé par l’Agence Qualité Construction, ce référentiel technique fait l’objet d’une démarche qualité qualifiée par Qualibat. À retrouver sur www.la-veranda-alu.com/regles-professionnelles.

Types de vérandas

La toiture joue un rôle dans le design, mais également dans la performance thermique de la véranda. Un enjeu pour les particuliers en quête de mètres carrés, au vu des prix de l’immobilier. Moderne, la toiture plate, avec panneaux opaques et puits de lumière, phagocyte les toitures inclinées. Et pour cause : grâce à ces remplissages isolants, elle offre tout le confort et le ressenti d’une véritable pièce à vivre en plus.

Pathologies principales

À ouvrage multi-matériaux, les risques sont multiples :

- détériorations structurelles liées à une instabilité du dallage et/ou des fondations ;

- mauvaise étanchéité à l’air et à l’eau et phénomènes de condensation dus à la déformation de la structure ;

- infiltrations provoquées par un traitement défectueux de la liaison véranda/bâti ;

- casse du vitrage causée par un mauvais traitement des joints.

Qualité et homologation

Le CSTB propose une homologation des systèmes de construction de vérandas aluminium, basée sur cinq critères : composants et matériaux mis en œuvre ; conception, stabilité et étanchéité à l’eau ; liaisons entre les éléments ; dispositifs d’accrochage au gros œuvre ; entretien.

Configurateur en 3D

En phase d’adoption de la réalité augmentée, les industriels proposent de plus en plus des configurateurs de simulation 3D pour concevoir une véranda et en projeter l’image sur la façade. Ils se révèlent être un réel outil d’aide à la vente pour accompagner les particuliers dans la réalisation de leur projet et en faciliter le chiffrage.

Le chiffre

10 % : la TVA pour remplacer une véranda ou si la surface de plancher après travaux n’excède pas 9 m².

Des nouveautés

Wallis, de Profils Systèmes : La véranda sous toutes ses formes

Homologuée par le CSTB, cette gamme alu fabriquée en France se décline dans tous les styles : toiture plate ou multipente, victorienne, classique, atelier d’artiste… Portée jusqu’à 7 m en toit vitré, large choix de chevrons (épine, à la française, tubulaire à capot, IPN industriel) et de remplissage (polycarbonate, isolants, panneaux PV). Proposés aussi, des profilés avec éclairage ou stores, et une innovation, le chéneau déporté pour pose ultérieure de volets roulants.

Panorama, de Rénoval : Jusqu’à 10 % de surface vitrée en plus

Cette gamme alu, 15 à 20 % plus économique que son ancienne version, ne sacrifie rien au design. Finesse des montants et poteaux d’angles biseautés invisibles depuis l’intérieur assurent un gain de surface vitrée jusqu’à 10 % par rapport à une véranda classique. L’épaisseur des chéneaux et des coffres a été soignée. Le toit personnalisable est en version épine ou tubulaire. Le système de sablière reçoit facilement volets et coffre. Évolutive, cette gamme s’agrémente a posteriori d’autres options de confort sans intervenir sur sa structure.

Le Mur by Concept Alu : Un système constructif isolant

S’intégrant totalement à la structure aluminium d’une extension ou d’une véranda, ce mur personnalise l’esthétique d’une ou plusieurs faces tout en renforçant l’isolation. Il se compose d’une structure en aluminium (cadre à rupture de pont thermique et montants intermédiaires), d’un isolant, d’un pare-vapeur intérieur et d’un pare-pluie anti-UV extérieur. Il affiche un R standard de 3,14 m².K/W (4,36 avec isolation renforcée). Carré, rectangulaire ou trapézoïdal, il peut aller jusqu’à 6 m.

Azur, de Vie & Véranda : Une véranda-extension

Intégrer parfaitement une extension à l’existant : c’est l’atout technique de cette véranda à structure bois et aluminium, qui permet d’agrandir une maison jusqu’à 25 m². Sa charpente légère en bois, liée à la toiture existante, garantit la continuité de l’isolation, optimisée par des vitrages à isolation thermique renforcée Cekal, une laine naturelle, un complément d’isolation en toiture et des châssis aluminium à rupture de pont thermique. Remplissage de toiture en tuiles ou ardoises possible.