Vente caritative au profit des Architectes de l’urgence

Pour sa 7e édition, la vente aux enchères caritative au profit de la fondation Architectes de l’urgence proposera 76 lots, comprenant clichés et dessins donnés par des photographes (Martin Argyroglo, Luc Boegly, Michel Denancé, Sergio Grazia, Florent Michel, etc.) et des architectes (Mario Botta, Avenier-Cornejo, Frédéric Borel, Lina Ghotmeh, Patrice Novarina, Eduardo Souto de Moura, etc.).

L’événement sera organisé le 23 mars prochain, à 19h, à la Maison de l’architecture en Ile-de-France (148, rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris), et retransmis en direct sur la plateforme Drouot Live. Maître Rémy Le Fur, commissaire-priseur, animera bénévolement la vente.

« Offrir des conditions de vie décentes et dignes »

« Les bénéfices rapportés permettront de mobiliser des fonds au profit de la cause pour laquelle nous œuvrons : offrir des conditions de vie décentes et dignes au travers de programmes de reconstruction adaptés, dans le respect absolu des normes en vigueur », indique Laetitia Gardin, présidente des Architectes de l’urgence. La fondation intervient depuis plus de vingt ans dans le monde entier, principalement à la suite de catastrophes naturelles (séisme, cyclone, tsunami).

En ouverture du catalogue des œuvres, Fabien Gantois, président de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France, écrit : « Nos contributions même modestes sont un précieux signal de soutien et de réconfort pour les architectes volontaires, comme pour les sinistrés. Un humble moyen de signifier : "Vous n’êtes pas seuls". »