Venise sourit au Studio Muoto

© Muoto et Stanishev / La Sagna

Porté par l’agence Studio Muoto (fondée par Gilles Delalex et Yves Moreau), associée à Georgi Stanishev et Clémence La Sagna pour la scénographie, Jos Auzende, commissaire associée, et Anna Tardivel pour la programmation ; le projet «Ball Theater/La fête n’est pas finie» a été sélectionnée sur concours par l’Institut français pour le Pavillon «France» de la Biennale de Venise 2023.

Ce concours s’est déroulé en deux phases. Les équipes admises à concourir pour la seconde phase ont été invitées à présenter un projet détaillé intégrant une proposition de réponse au thème de la Biennale «The Laboratory of the Future/Le Laboratoire du Futur», thème choisi par sa commissaire, Lesley Lokko.

Le jury s’est dit séduit par la démarche «sensible et poétique» de la proposition. «Ball Theater» se veut à la fois un «lieu de réflexion, un lieu d’imaginaire et un laboratoire pour inventer notre avenir. C’est un projet qui choisit de quitter le domaine de la représentation pour proposer une rencontre immédiate avec l’architecture en créant un lieu ouvert aux expériences liées à l’espace, au son et à la lumière.»

Le jury a estimé, par ailleurs, que «ce projet saura toucher les visiteurs, d’abord par l’émotion, puis par la connaissance et la réflexion d’une manière résolument optimiste, généreuse, renouvelée et poétique».